Bom Prato de S.Bernardo oferece refeições gratuitas

Natália Fernandjes

Do Diário do Grande ABC



21/12/2019 | 07:00



Para celebrar o Natal, a unidade do Bom Prato Dia e Noite de São Bernardo, no Centro da cidade, serviu refeições inspiradas nas tradicionais ceias de fim de ano de forma gratuita. No total, 2.300 pessoas foram beneficiadas com café da manhã (300), almoço (1.500) e jantar (500).

Os pratos foram elaborados por nutricionistas, com guarnições especiais e ingredientes típicos das ceias natalinas, oferecendo proteína, salada, complemento, fruta de sobremesa e bebida. “É uma homenagem que preparamos, junto com o governo do Estado e a organização social que faz a gestão deste local, que é a Ficar de Bem. Agradeço a todos os funcionários do restaurante e às pessoas que fazem uso deste espaço, voltado à segurança alimentar da nossa população e que oferece refeições de excelente qualidade a custo baixíssimo”, destacou o prefeito Orlando Morando (PSDB).

O almoço foi composto pela Salada Noel (alface crespa, acelga e uva-passa com molho, carne suína ao molho de laranja e arroz com cenoura, ervilha e milho), batata natalina (com molho branco com orégano e alecrim), suco de framboesa e delícia de abacaxi de sobremesa. No Jantar, o cardápio contou com salada verde (alface, agrião, rúcula e tomate), cupim assado ao molho madeira, farofa noel (com uva-passa, nozes, maçã, azeitonas verdes e salsa), suco de guaraná e pêssego de sobremesa.

A unidade é a primeira do Estado a oferecer café da manhã, almoço e jantar. No total, desde a inauguração do equipamento, em 15 de janeiro, 530 mil refeições foram servidas no local.

SERVIÇO

Por conta das festas de fim de ano, o Bom Prato de São Bernardo ficará fechado nos dias 24 e 25 de dezembro e nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro de 2020. Nos demais dias da semana, o funcionamento será normal. A unidade atende de segunda a sexta-feira, das 7h às 9h, no café da manhã; a partir das 11h até o término da cota diária durante o almoço; e das 17h30 às 18h30, no jantar. O café da manhã custa R$ 0,50 e o almoço e jantar, R$ 1. Crianças até 6 anos não pagam.