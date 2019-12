Santos assina primeiro contrato profissional com nova promessa da base

20/12/2019 | 20:40



Mais uma promessa das categorias de base do Santos, o atacante Renyer assinou nesta sexta-feira o primeiro contrato como profissional, após o acerto dos representantes do jogador que completou 16 anos em julho com o presidente José Carlos Peres.

O jogador acertou um vínculo por três temporadas, com possibilidade de estender o contrato por mais dois anos. O Santos ficou com 100% dos direitos econômicos de Renyer e estipulou uma multa rescisória no valor de 100 milhões de euros (R$ 452 milhões).

A assinatura acontece poucos meses depois de uma recusa inicial por parte do jogador em outubro. Neste período, o atacante entrou no radar do rival Corinthians e recebeu sondagens do Porto, de Portugal, além de clubes da Itália e Inglaterra.

"Nunca fiquei tão feliz na minha vida", escreveu Renyer no Twitter.

O atacante já esteve presente em convocações da seleção sub-17 e treinou com o elenco profissional do Santos sob o comando do técnico Jorge Sampaoli neste ano. Fora da Copa São Paulo de Futebol Júnior por causa do prazo de inscrição, Renyer pode ser aproveitado no time principal já em 2020.