Maioria dos jovens cogita mudar de endereço por oportunidade de serviços

Do Diário do Grande ABC



22/12/2019 | 07:43



Mudar de casa e até de cidade envolve vários desafios para quem, principalmente, busca seu lugar ao Sol quando falamos de carreira profissional. Uma grande fatia dos jovens brasileiros (56,27 %) acredita que sair de suas casas seja, sim, uma opção caso haja boa oportunidade no mercado de trabalho. O dado é fruto do estudo realizado pelo Nube (Núcleo Brasileiro de Estágios) com 34.612 entrevistados, de 15 a 28 anos.

Fruto da mesma pesquisa, outro 1,93% (669 jovens) revelou que não vê a hora de sair da cidade de origem. Ainda assim, 12% (4.155) ponderaram: “Depende, gosto muito de onde moro”. Segundo especialistas que desenvolveram o levantamento nacional, ninguém deve se sentir obrigado a abrir mão dos seus planos pessoais para conseguir uma vaga.

Do outro lado estão aqueles que são avessos a essa opção: 17,89% (6.193) declararam que mudar de cidade e casa por causa de oportunidade profissional está fora de cogitação e 11,90% (4.118) comentaram que não há possibilidades por causa da distância entre família e amigos.

Para quem cogita novos ares no futuro, uma dica do Nube é criar contato com profissionais já atuantes na cidade, por meio da participação em eventos e projetos locais ou pela Internet.