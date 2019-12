Temporada cheia para os e-sports

Luís Felipe Soares



22/12/2019 | 07:10



A emoção de disputas virtuais continou a movimentar o cenário dos e-sports. Quem não é fã dessas atrações eletrônicas pode imaginar que tudo não passa de um passatempo nerd, mas trata-se de universo que movimenta dedicação, inventividade, paixão e muito dinheiro por parte de profissionais da área e fãs. O fim da temporada revela informações sobre preferências do público, tendências do mercado e mostra quem se destacou entre populares títulos disponibilizados para consoles, celulares e computadores.

Segundo estimativa da Newzoo, empresa internacional especializada em análise de dados sobre games, a atual temporada foi a primeira a ver o mercado dos e-sports a bater marca de US$ 1 bilhão (cerca de R$ 4,08 bilhões) globalmente. Sobre audiência global. A audiência estimada é de aproximadamente 453 milhões de espectadores.

Os brasileiros provam seu envolvimento com esse tipo de divertimento com números em crescimento. Dados levantados pela Newszoo mostram que houve alta de 20% na audiência em relação a 2018, com número total de fãs chegando a 21,2 milhões (12 milhões de ocasionais e 9,2 milhões de entusiastas regulares), atrás somente de mercados poderosos como China e Estados Unidos.

Parte desse grupo acompanhou nesta semana a cerimônia do Prêmio eSports Brasil 2019, que contou com votos populares e de especialistas. O destaque foi Bruno ‘Nobru’ Goes, 18 anos, que levou os troféus de melhor atleta de Free Fire, craque da galera e atleta do ano. Em novembro, ele liderou a equipe do Corinthians na modalidade ao título mundial e foi apontado como MVP (Most Valuable Player, ou jogador mais valioso, em tradução para o português) do torneio, ou seja, é o melhor do mundo no battle royale.

Detalhe que o fenômeno Free Fire foi escolhido como melhor jogo, desbancando o popular League of Legends, vencedor do ano passado e que foi apontado como melhor jogo de e-sports no internacional The Game Awards 2019.

Títulos como Overwatch, Fortnite, Fifa, EFootball Pro Evolution Soccer e Counter-Strike: Global Offensive e PUBG (Playerunknown’s Battlegrounds) não param de se mobilizar para que os fãs continuem a se divertir e agitar seus mundos e disputas.

Equipe local é tricampeã de desafio universitário de ‘LoL’

O mundo universitário de League of Legends no Brasil tem visto hegemonia da região nos últimos anos. Isso porque a equipe UFABC Storm, que representa a Universidade Federal do ABC, festejou o tricampeonato consecutivo do Desafio UniLoL desde o surgimento da competição, em 2017. Atualmente, a Riot Games Brasil tem lista com 247 clubes cadastrados para a disputa do torneio nacional.

Na segunda quinzena de novembro, o time local venceu o Minerva eSports, da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) pelo placar de 3 jogos a 1. Todas as disputas podem ser vistas on-line no canal do LoL eSports BR no YouTube (www.youtube.com/lolesportsbr).

Em julho, a UFABC Storm representou o Brasil na League of Legends International College Cup 2019, considerado o campeonato mundial entre as universidades com representantes de Estados Unidos, Turquia, Europa e Coreia do Sul. O título acabou nas mãos da JiMei University, da China, uma das potências do título.