Jornada por diferentes universos

Luís Felipe Soares



22/12/2019 | 07:32



“Neste mundo, nada é o que parece.” Essa é uma das falas presentes em Playmobil – O Filme, já em cartaz nos cinemas brasileiros com cópias dubladas espalhadas por salas do Grande ABC. Como é de se imaginar pelo que acaba sendo dito por um dos personagens, as possibilidades da aventura são inúmeras, assim como ocorre com o universo do famoso brinquedo que chama a atenção do público ao longo de várias gerações (veja mais ao lado).

Entre temas diversos, cavalos de caubóis podem ganhar asas, dinossauros vivem em meio a estradas e grupo com piratas, homem das cavernas e uma guerreira africana, por exemplo, se encontra em arena de batalha. Toda o longa-metragem viaja por essas realidades diferentes para apresentar a história principal inédita criada para as telonas.

Na vida real, estranhos fatos e acontecimentos fazem com que os irmãos órfãos Marla e Charlei acabem transportados para a realidade Playmobil, com ela se descobrindo uma cavaleira e ele um vinking, já em versão animada. A dupla se separa e a irmã mais velha inicia jornada atrás do caçula, com a busca passando por alguns conhecidos cenários da atração em plástico e tendo a ajuda de novos amigos.

É difícil não pensar em Playmobil – O Filme e não fazer comparações com o concorrente Uma Aventura Lego (2014). Os dois bebem de fonte de inspiração semelhante e apostam que o encanto pelas atrações infantis atraia o maior número possível de pessoas para as sessões. No fundo, assim como ocorre com as brincadeiras, acaba sendo mescla entre o potencial dos bonecos e a imaginação do público.

Marca recria universos em miniatura

O universo de Playmobil começou a surgir na década de 1970. É fruto do desenvolvimento de sistema de brinquedos feitos a partir de plástico, com bonecos e cenários recriando experiências em miniatura. Tudo ocorreu na Alemanha, na Europa, e a marca tem Hans Beck (1929-2009) e Horst Brandstätter (1933-2015) como seus criadores.

Os primeiros itens chegaram ao mercado em 1974, com trabalhadores da construção civil e cavaleiros estando entre as opções iniciais. Desde então, mais 3 bilhões de personagens surgiram entre cerca de 30 temas. Parte da graça é fazer com que bonecos de diferentes mundos se encontrem em aventuras imaginadas pelos fãs, assim como ocorre em ''''Playmobil – O Filme''''.