‘Bake off SBT’ faz hoje especial de Natal com elenco da emissora

Miriam Gimenes



21/12/2019 | 07:04



O SBT apresenta hoje, a partir das 22h30, o seu especial de Natal, que terá um gostinho especial: será uma versão do Bake Off, reality gastronômico, desta vez feito com o elenco da emissora.

Nomes como Maisa Silva, Matheus Ceará, Thaís Melchior, Arlindo Grund, Livia Andrade, Otávio Mesquita, Rachel Sheherazade, Carlos Nascimento, Isabella Fiorentino, Lucas Anderi, Sophia Valverde, Junior Mendes, Juliana Oliveira, Oscar Filho, Flávia Pavanelli e Tiago Abravanel colocarão seus dotes culinários à prova em um clima de confraternização. Eles serão julgados pela chef confeiteira Beca Milano e pelo padeiro Olivier Anquier, tendo que executar uma receita de família na prova criativa.

Na prova técnica todos terão que preparar uma delicada árvore panforte de Natal, doce típico italiano feito com mel, especiarias, frutas cristalizadas e castanhas.