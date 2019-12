Circo di SóLadies se apresenta amanhã no Sesc Santo André

Miriam Gimenes



21/12/2019 | 07:02



O Sesc Santo André (Rua Tamarutaca, 302) promoverá um domingo divertido aos visitantes. É que será apresentado no espaço, às 16h, o Estupendo Circo di SóLadies, espetáculo que mistura arte circense, músicas, poesia e contos de fadas, alertando para igualdade de gênero e valorizando a potência da mulher.

O grupo, composto por mulheres – palhaças, atrizes, musicistas, pesquisadoras e realizadoras –, desenvolve o repertório por meio do improviso e do jogo cênico com elementos fundamentais para a conexão e interação com o público, a conquista do estado da graça, do riso e da reflexão sobre o papel da mulher na sociedade.

Já no dia 29, no mesmo horário, as artistas apresentarão A Tenda, que une a comicidade da mulher palhaça, mistério, música, paródias e muita criatividade para tratar de temas importantes no que diz respeito a questões de gênero, como é o caso da violência doméstica. Com delicadeza elas tratam de temas difíceis. Gratuito.