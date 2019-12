Um livro gerado na Vila Carla

Ademir Medici

21/12/2019 | 07:00



Procurem no mapa de Santo André pela Rua Barão de Loreto, no Jardim Carla. Encontrarão uma linda capelinha, que faz parte da Paróquia São Geraldo Magella. Quem a construiu foi um dos padres operários franceses, que fez história no Grande ABC, padre José Mahon, que praticamente até o fim da vida permaneceu entre nós e que veio a morrer no seu país, não faz muito tempo.

Ele ficaria feliz com o livro que conta a história da capela por ele construída, escrito por Nelsa Felix do Nascimento e Leonardo J. D. Campos, com revisão de Jerônimo de Almeida Neto (texto) e padre Marcos (conteúdo). O livro foi lançado domingo passado.

Relata Leonardo:

Foi muito legal o lançamento do livro. A atividade teve início com uma missa que foi celebrada pelo padre Davi Vantroba, concelebrada pelo pároco da Paróquia São Geraldo Magella, padre Marcos Vinicius Wanderlei da Silva, e pelo diácono Celso Sais.

Em 15 de outubro de 1989, o mesmo padre Davi, à época vigário-geral da Diocese de Santo André, celebrou a missa de Dedicação (inauguração) da Capela Nossa Senhora da Caridade.

Naquele dia, celebrou junto com ele esta missa o padre Miguel Lemarchand, da Congregação dos Filhos da Caridade, que hoje vive na França.





E 30 ANOS SE PASSARAM...

O livro foi lançado após a missa, com uma sessão de autógrafos. E mais um pedacinho da história da cidade de Santo André e do Grande ABC foi escrita.

A história da Capela NS da Caridade

Editora: Coopacesso

Como adquirir: com os autores, pelos e-mails leonardocampospt@gmail.com ou nelsafelix2008@hotmail.com.