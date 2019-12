Música e festa em São Bernardo

Vinícius Castelli



20/12/2019 | 19:01



Muita música é o que promete animar quem for a São Bernardo, para mais uma edição do Festival de Verão. Tradicional na região, o evento toma conta da agenda do município em dois fins de semana de janeiro, 11 e 12, e 18 e 19, das 14h às 21h. A entrada é gratuita. O anúncio do evento foi feito na tarde desta sexta, no Paço, pelo prefeito Orlando Morando (PSDB).

A novidade desta edição é que, diferentemente das outras vezes, a de 2020 não será feito no Riacho Grande, mas sim no Paço Municipal. “O evento será realizado na Esplanada do Paço, até por questão lógica. Antes não tínhamos o espaço. Como entregamos o Piscinão este ano, temos mais espaço. É mais confortável, tem melhor acesso ao transporte público e permite acomodação maior. E o que é mais importante, receber mais público”, disse o chefe do Executivo.

Entre as atrações confirmadas está Felipe Araújo, que participou da segunda edição do festival, em 2018, e abre a programação no dia 11. O ex-Imaginasamba Suel também é nome que está na lista. Dia 12 se apresentam o cantor Ferrugem e a cantora Lauana Prado. No fim de semana seguinte, a festa será comandada por Yasmin Santos (dia 18) e a dupla João Bosco & Vinícius, encerrando a programação, dia 19. A expectativa é que o público ultrapasse a casa das 100 mil pessoas nos quatro dias de evento.

Além das atrações, a programação contará com artistas locais – a grade ainda está sendo montada. Segundo Orlando Morando, está é uma boa oportunidade para que nomes da região mostrem seus trabalhos. “É um momento em que você pode se revelar. O artista é muito similar ao jogador de futebol. Tem muito talento que, por falta de oportunidade, não é revelado”, disse.

Para a realização do evento, o prefeito lembrou que não há dinheiro público. Os shows são feitos pela Pilar Organizações, que contará com patrocínios. Quem comparecer com veículo próprio poderá deixar o automóvel no estacionamento do Paço gratuitamente.