Morre a atriz Zilda Cardoso

Do Diário do Grande ABC



20/12/2019 | 18:53



Morreu na manhã de hoje, em São Paulo, aos 83 anos, de causas naturais, a humorista Zilda Cardoso. Seu corpo foi encontrado deitado na cama, em sua residência, localizada no Centro. Ainda não há informações sobre enterro.

Zilda ficou conhecida por interpretar Dona Catifunda, em programas como A Escolinha do Professor Raimundo, na Globo, ao lado de Chico Anysio, e na Praça é Nossa, no SBT. A personagem foi mostrada pela primeira vez em ''''O Riso é o Limite'''', programa da extinta TV Rio, com direção assinada por Carlos Manga.

Além da televisão, Zilda atuou no cinema. Fez filmes como Meu Japão Brasileiro (1964), ao lado de Amácio Mazzaropi, e Golias contra o Homem das Bolinhas (1969), com Ronald Golias.

No remake de A Escolinha do Professor Raimundo, na Globo, quem interpreta Catifunda é a atriz Dani Calabresa, que lamentou a morte da veterana.