Hoffenheim supera o Borussia Dortmund de virada pelo Campeonato Alemão

20/12/2019 | 18:43



Na abertura da 17ª rodada do Campeonato Alemão, nesta sexta-feira, o Borussia Dortmund abriu o placar, perdeu inúmeras chances de ampliar e foi superado pelo Hoffenheim, de virada, por 2 a 1, na casa do rival, na Rhein-Neckar Arena.

Com o resultado, o time do técnico Lucien Favre estacionou nos 30 pontos, na quarta colocação, e pode ser ultrapassado pelo Schalke 04, que entra em campo neste sábado para enfrentar o Freiburg, em casa. O Hoffenheim chegou aos 27 pontos e subiu para o sexto lugar.

O Borussia Dortmund abriu o placar aos 17 minutos do primeiro tempo. Em um contra-ataque perfeito, Achraf Hakimi recebeu pelo lado direita, avançou e cruzou rasteiro na área. Mario Götze apareceu livre para finalizar de pé direito sem chances para o goleiro Oliver Baumann.

Os visitantes continuaram melhores em campo e criaram uma boa chance aos 38 minutos, ainda na etapa inicial. Hazard recebeu de Götze na entrada da área e finalizou de pé direito. Baumann tocou na bola que tinha o ângulo esquerdo como destino e ela ainda resvalou na trave antes de sair pela linha de fundo.

O segundo tempo começou como o primeiro, com o Borussia no ataque. Julian Brandt, aos 5 minutos, recebeu de Jadon Sancho na área e parou novamente em Baumann. O time de Dortmund teve outras chances, mas não conseguiu ampliar. A punição pelos gols perdidos chegou na parte final do jogo.

O empate do Hoffenheim saiu aos 34 minutos. Após cruzamento da direita, o polonês Lukasz Piszczek jogou no pé de Jurgen Locadia ao tentar afastar. O holandês finalizou e Sargis Adamyan pegou o rebote do goleiro Roman Burki para marcar. Kramaric tratou de virar o jogo. Aos 41 minutos, o croata tocou para Sargis Adamyan na esquerda e se posicionou entre os zagueiros do Borussia Dortmund. O cruzamento do armênio foi perfeito, na cabeça do atacante, que só desviou para vencer Burki.

Líder do Campeonato Alemão com 34 pontos, o RB Leipzig recebe o Augsburg, neste sábado, em casa, na Red Bull Arena. Em segundo, com os mesmos 34 pontos, o Borussia Mönchengladbach visita o Hertha Berlin. Terceiro, o Bayern de Munique, que soma 30 pontos, enfrenta o Wolfsburg na Allianz Arena.