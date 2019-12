Maisa Silva puxa a orelha da imprensa brasileira e desabafa no Twitter, entenda!

20/12/2019 | 17:10



Maisa Silva que já compartilhou anteriormente com todos os seus fãs e seguidores que está curtindo férias no Egito, acabou comentando em sua conta oficial do Twitter que encontrou com Daniel Alves, jogador do São Paulo Futebol Clube, no mesmo hotel.

A apresentadora foi bombardeada pelos fãs exigindo explicações pelo qual ela não parou para tirar uma foto com o craque São Paulino, e Maísa simplesmente tranquilizou os fãs contando que essa não era a primeira vez que os dois estavam hospedados no mesmo local.

Ué, gente hahaha. Eu não tirei não [uma foto], já conheço ele e acabei de chegar de uma viagem toda cagada.

Mas o que chamou mesmo a atenção foi que Maisa deixou claro que nem durante as suas férias ela tem paz da imprensa brasileira. Tudo porque alguns veículos de comunicação acabaram noticiando que ela se recusou a tirar uma foto com o jogador.

Sério que vocês não me deixam em paz nem de férias??? Que vergonha!

Eita! Parece que ela ficou brava mesmo.