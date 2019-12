São Caetano inicia programa Remédio em Casa no bairro Olímpico

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



20/12/2019 | 15:39



A Prefeitura de São Caetano iniciou, na tarde desta sexta-feira (20), o programa Remédio em Casa, no bairro Olímpico, na cidade. Ao todo, já são seis bairros beneficiados pelo programa - bairros Barcelona, São José, Osvaldo Cruz, Boa Vista e Prosperidade -, e já atingem 6 mil pessoas munícipes com o programa.

Os moradores do novo bairro contemplado iniciaram os cadastros no Centro Integrado de Saúde e Educação da Terceira Idade João Castaldelli, a partir de segunda-feira (23), poderão se cadastrar na UBS (Unidade Básica de Saúde) mais próxima de sua residência.

Prefeito de São Caetano, José Auricchio (PSDB) comenta que o programa é extremamente importante, oferecendo "uma oferta dos medicamentos garantida aos munícipes, adesão aos tratamentos de suas doenças e administra a dose de cada paciente". A medida, conforme Auricchio, fortalece o programa Hiperdia – que oferece acompanhamento aos moradores portadores de hipertensão atendidos na rede ambulatorial do SUS (Sistema Único de Saúde).

Para os próximos três meses, a previsão é a de os moradores dos bairros Santa Maria, Fundação, Nova Gerty e Mauá, já recebam o programa. O investimento total do projeto é de R$ 3 milhões.

A aposentada Silvya Helena Cosmo, 68 anos, tem hipertensão e tireóide há nove anos. Para ela, o programa somará as demais atividades que a cidade já oferece. "Eles mandarão no tempo certo para abastecer meu estoque de remédios. Achei isso ótimo. Além disso, graças a Deus, eu posso andar, mas isso será muito bom para as pessoas que é mais difícil", destaca.

Mais informações, amanhã no caderno de Setecidades.