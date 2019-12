Bolsas da Europa fecham em alta com EUA-China e primeira aprovação do Brexit

20/12/2019 | 15:08



As bolsas europeias fecharam em alta nesta sexta-feira, 20. Os mercados se mostram otimistas com o acordo comercial entre Estados Unidos e China, anunciado na semana passada. O bom humor foi reforçado no final da manhã de hoje, pelo horário de Brasília, após o presidente americano, Donald Trump, citar em seu Twitter que teve um telefonema "muito bom" com o presidente chinês, Xi Jinping, sobre o "acordo comercial gigante". Também no radar dos investidores esteve o acordo para o Brexit, aprovado hoje pela Câmara dos Comuns do Reino Unido.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,80%, em 418,40 pontos. Na comparação semanal houve avanço de 1,55%.

Investidores renovaram as boas expectativas em torno da assinatura da primeira fase do acordo comercial entre EUA e China em janeiro, com afirmações do presidente Trump. Em sua conta no Twitter, Trump informou que teve "um telefonema muito bom" com o presidente da China, Xi Jinping, sobre o "acordo comercial gigante" que está sendo fechado. Segundo ele, o país asiático já começou a fazer "compras em grande escala de produtos agrícolas e outras".

Trump afirmou que a assinatura formal do acordo está "sendo arranjada". Anteriormente, autoridades americanas haviam dito que o documento passava por revisões técnicas e outros passos, para então ser formalizado em janeiro.

No Velho Continente, a Câmara dos Comuns do Reino Unido votou a favor do acordo do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, para o Brexit, um passo significativo para a saída do país da União Europeia em 31 de janeiro. A votação ainda não é o endosso final necessário para a aprovação do acordo, mas simboliza o fim de anos de disputas políticas sobre o Brexit. A lei ainda deve passar por outra votação na Câmara dos Comuns e obter aprovação na Câmara dos Lordes.

Além disso, foi bem recebida pelo mercado a confirmação de que o presidente da Autoridade de Conduta Financeira (FCA, na sigla em inglês) britânica, Andrew Bailey, será o substituto de Mark Carney à frente do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês).

Relatório do Morgan Stanley vê a nomeação de Bailey como uma "continuidade institucional e política" no BoE. "Vemos uma recuperação até 2020 com o alívio fiscal e a incerteza reduzida com o Brexit. As negociações comerciais com a União Europeia são o principal risco para as perspectivas", avalia a instituição.

Em Londres, o índice FTSE 100, que estava no território negativo virou no fim do pregão, fechou em alta de 0,11%, em 7.582,48 pontos. Na comparação semanal houve avanço de 3,11%.

Os investidores também acompanharam hoje indicadores no Reino Unido e Alemanha. O Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido apresentou alta de 0,4% no terceiro trimestre do ano em relação aos três meses anteriores. O dado surpreendeu o mercado, que apontava para uma elevação mais contida no período, de 0,3%. Já o índice de confiança GFK do consumidor da Alemanha caiu de 9,7 em dezembro para 9,6 na pesquisa de janeiro. O resultado frustrou a expectativa de analistas, que contavam com alta para 9,8.

Na bolsa de Frankfurt, o índice DAX fechou em alta de 0,81, aos 13.318,90 pontos. Na comparação semanal houve alta de 0,27%.

Em Paris, o índice CAC 40 fechou em alta de 0,82%, a 6.021,53 pontos. Alta de 1,73% na comparação com a semana anterior.

Em Milão, o índice FTSE MIB avançou 1,24%, a 24.003,64 pontos, terminando na máxima do dia. Na comparação semanal o índice também subiu 2,89%.

Em Bolsa de Madri, o índice IBEX 35 fechou com elevação de 0,65%, a 9.675,50 pontos, também na máxima do dia. Houve avanço semanal de 1,17%.

Em Lisboa, o índice PSI-20 encerrou o dia em alta de 0,41%, com 5.240,09 pontos, com elevação de 0,71% na comparação semanal.