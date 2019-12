Dicas para viajar de carro com mais segurança

Da Redação



20/12/2019 | 14:18

Quem pretende viajar de carro nessas férias deve ficar atento e se programar para fazer o check-up do veículo. Isso pode evitar surpresas no meio do caminho e garantir a segurança de todos. A Cobreq, fabricante de pastilhas de freio, e o Garagem360, separam algumas dicas com itens que devem ser checados antes da viagem.

Revisão de férias

Fluido de freio

É preciso checar o nível do fluido e, caso esteja abaixo do mínimo, é necessário verificar se há vazamentos. Também é recomendado fazer a inspeção no sistema, já que isso pode indicar desgaste natural das pastilhas de freio.

Outra orientação é consultar o prazo de validade e de troca do fluido conforme a indicação do fabricante do veículo que consta no manual do proprietário, lembrando que o líquido não deve ser completado e sim substituído.

Pastilhas de freio

Sem as pastilhas, o veículo simplesmente não freia. Os componentes são responsáveis pela ação necessária para parar o movimento de rotação das rodas. Por isso, antes de viajar, vale checar se não estão desgastadas ou com algum ruído estranho.

A espessura útil do material de atrito das pastilhas com o disco de freio não pode ter menos de 3 milímetros. É importante lembrar também que elas não devem ser lixadas quando sua superfície está com aspecto vitrificado, sendo mais indicado fazer a troca. Quando realizada a substituição dos itens, o motorista deve evitar frenagens mais bruscas nos primeiros dias.

Freios a tambor

Ainda amplamente utilizado nas rodas do eixo traseiro, o sistema conta com itens como tambor, sapatas com lonas, cilindros, molas e alavancas. Os componentes devem trabalhar em conjunto.

As sapatas de freio, por exemplo, têm o papel de afixar as lonas e pressioná-las contra as paredes internas do tambor quando o freio é acionado. Quando desgastadas, as lonas podem comprometer a frenagem, por isso o ideal é efetuar a troca assim que a situação for identificada.

Ruídos e dificuldades em frear ou manter o veículo parado por meio do freio de mão podem ser indícios de problemas.

Discos e tambores de freio

Os discos e os tambores de freio também não devem exceder a espessura abaixo da mínima especificada pelo fabricante do veículo.

Isso pode ocasionar sérios problemas, já que durante a frenagem o componente precisa estar em boas condições para enfrentar altas temperaturas e esforços mecânicos extremos. O uso do componente com espessura abaixo do limite pode provocar superaquecimento, empenamentos, trinca ou até mesmo quebra.

Outras manutenções

Outros itens importantes como pneus, sistema elétrico e filtros devem ser checados na revisão. É preciso verificar se lanternas, faróis, luz de ré, setas e pisca alerta estão funcionando de forma adequada.

Os equipamentos de segurança como triângulo, macaco e chave de roda também devem estar em bom estado, assim como os pneus e estepe. A condição das palhetas dos limpadores de vidro e do desembaçador deve ser observada antes de pegar a estrada.

50 carros mais vendidos no Brasil

Na galeria, confira quais são os carros mais vendidos no País em 2019. Os dados são da consultoria Focus2move e contabilizam o número de vendas até outubro deste ano.

Foto: Divulgação 1- Chevrolet Onix: 201.612 unidades Foto: Divulgação 2- Ford Ka: 128.026 unidades Foto: Divulgação 3- Hyundai HB20: 85.863 unidades Foto: Divulgação 4- Renault Kwid: 70.937 unidades Foto: Divulgação 5- Chevrolet Prisma: 69.679 unidades Foto: Divulgação 6- Volkswagen Gol: 66.846 unidades Foto: Divulgação 7- Fiat Strada: 63.587 unidades Foto: Divulgação 8- Fiat Argo: 62.696 unidades Foto: Divulgação 9- Volkswagen Polo: 58.565 unidades Foto: Divulgação 10- Jeep Renegade: 56.794 unidades Foto: Divulgação 11- Fiat Toro: 52.804 unidades Foto: Divulgação 12- Jeep Compass: 49.328 unidades Foto: Divulgação 13- Toyota Corolla: 46.928 unidades Foto: Divulgação 14- Hyundai Creta: 46.232 unidades Foto: Divulgação 15- Fiat Mobi: 45.441 unidades Foto: Divulgação 16- Nissan Kicks: 45.058 unidades Foto: Divulgação 17- Renault Sandero: 40.310 unidades Foto: Divulgação 18- Honda HR-V: 39.582 unidades Foto: Divulgação 19- Volkswagen Virtus: 38.609 unidades Foto: Divulgação 20- Volkswagen Saveiro: 35.474 unidades Foto: Divulgação 21- Toyota Hilux: 33.549 unidades Foto: Divulgação 22- Volkswagen Fox: 32.413 unidades Foto: Divulgação 23- Toyota Yaris: 30.445 unidades Foto: Divulgação 24- Hyundai HB20S: 28.874 unidades Foto: Divulgação 25- Ford EcoSport: 27.720 unidades Foto: Divulgação 26- Volkswagen Voyage: 25.994 unidades Foto: Divulgação 27- Chevrolet S10: 25.850 unidades Foto: Divulgação 28- Volkswagen T-Cross: 24.203 unidades Foto: Divulgação 29- Toyota Yaris Sedan: 24.130 unidades Foto: Divulgação 30- Renault Captur: 24.066 unidades Foto: Divulgação 31- Chevrolet Spin: 23.102 unidades Foto: Divulgação 32- Honda Civic: 22.637 unidades Foto: Divulgação 33- Honda Fit: 21.376 unidades Foto: Divulgação 34- Renault Logan: 20.658 unidades Foto: Divulgação 35- Renault Duster: 20.173 unidades Foto: Divulgação 36- Fiat Cronos: 18.800 unidades Foto: Divulgação 37- Ford Ranger: 18.139 unidades Foto: Divulgação 38- Nissan Versa: 17.819 unidades Foto: Divulgação 39- Fiat Uno: 17.110 unidades Foto: Divulgação 40- Volkswagen Amarok: 15.699 unidades Foto: Divulgação 41- Toyota Etios: 15.215 unidades Foto: Divulgação 42- Chevrolet Cruze: 14.202 unidades Foto: Divulgação 43- Fiat Grand Siena: 13.929 unidades Foto: Divulgação 44- Fiat Fiorino: 13.884 unidades Foto: Divulgação 45- Chevrolet Tracker: 13.650 unidades Foto: Divulgação 46- Citroën C4 Cactus: 13.399 unidades Foto: Divulgação 47- Honda City: 12.578 unidades Foto: Divulgação 48- Chevrolet Cobalt: 11.419 unidades Foto: Divulgação 49- Toyota SW4: 11.237 unidades Foto: Divulgação 50- Volkswagen Up: 11.011 unidades