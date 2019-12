Anitta vai Até o Céu em cenas quentes com MC Cabelinho em novo clipe

20/12/2019 | 14:11



Saiu! Após muita espera, Até o Céu, parceria de Anitta com MC Cabelinho, foi divulgada nesta sexta-feira, dia 20. A música é o quarto single do projeto Brasileirinha, criado pela cantora para apresentar somente músicas compostas em português com artistas nacionais, e entrega momentos quentes entre a dona do hit Vai Malandra e o funkeiro.

No vídeo, Anitta e MC Cabelinho surgem como casal e protagonizam cenas para lá de sensuais com direito a muito pegação - e sem roupas! Além disso, a letra chiclete faz jus ao novo estilo mais brasileiro que a cantora está seguindo.

Para quem não sabe, atualmente MC Cabelinho integra o elenco da novela Amor de mãe, interpretando Farula, integrante de facção criminosa retratada na trama da Rede Globo.