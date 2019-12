Mel B perde batalha judicial para o ex-marido e não poderá passar o Natal com a filha, diz site

20/12/2019 | 14:11



Parece que Mel B não vai aproveitar as festas de fim de ano em família. Isso porque, de acordo com o site TMZ, a spice girl perdeu o direito de passar o Natal ao lado da filha Madison, de oito anos de idade, após um juiz determinar que a menina irá ficar com o pai, Stephen Belafonte.

A publicação afirma que o ex-marido de Mel B apresentou documentos para o Tribunal Superior de Los Angeles pedindo que a filha permanecesse nos Estados Unidos em vez de viajar com sua mãe, que mora na Inglaterra. Segundo Belafonte, Madison estaria com medo de viajar com a mãe por conta da última viagem que fizeram, porém não fica claro o que aconteceu entre as duas. Além disso, o produtor e diretor norte-americano também afirma que Mel B fica pedindo que a filha revele os podres do pai.

O advogado de Mel B, por sua vez, disse que anteriormente Belafonte já havia aceitado os planos de Mel B para levar a filha ao Reino Unido e que a cantora irá chegar em breve para buscar Madison e suas outras filhas, Angel e Phoenix. Eita!