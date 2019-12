Após problemas de saúde, Gloria Maria diz que se reencontrou com a maior paixão de sua vida

20/12/2019 | 13:10



Em novembro deste ano Gloria Maria deu um susto em todo mundo após descobrir um tumor no cérebro, o que a levou a passar por uma cirurgia de emergência. Agora, pouco mais de um mês depois do ocorrido, a jornalista segue bem e, pelo que parece, iniciando uma nova fase amorosa em sua vida.

Durante entrevista ao jornal O Globo, Gloria revelou que está se reaproximando de um amor antigo, o empresário francês Eric Auguin, com quem namorou há mais de trinta anos.

- Sou discreta com a minha vida pessoal, mas tive várias histórias de amor. Fui casada no papel e quase ninguém sabe. O Eric, com quem fiquei oito anos, por uma dessas coincidências da vida, está aqui em casa agora, contou ela.

A publicação afirma que o casal se separou porque ele queria filhos e ela não e, nesse tempo todo longe um do outro, só se viram três vezes: uma no País Basco, uma em Paris, na França, e outra em Saint-Tropez. Porém, as coisas mudaram quando Eric entrou em contato com a jornalista esse ano.

- Um mês antes dessa história do tumor, ele me escreveu. Disse que o Brasil era o lugar da sua vida e que havia decidido se mudar para cá. Eu disse: Poxa, que legal, pode ficar em casa. No meio das ressonâncias, no hospital, recebi a mensagem: Tenho 15 pares de sapato. Levo todos?, relembra Gloria, que não contou sobre seu estado de saúde ao amado até ele chegar ao Rio de Janeiro.

- Tive alta sexta, ele chegou domingo, dia 17, sem saber de nada. Tomou um banho, a gente sentou para conversar e eu falei tudo. Eric levou uns cinco dias para acreditar. A maior paixão da minha vida volta justo nesse momento. O que será que isso quer dizer, Senhor?, falou a jornalista.