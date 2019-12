Prefeitura elege Ação Social Cristo Rei para receber Prêmio Mérito Regional ABC

Do Dgabc.com.br



20/12/2019 | 12:55



A Prefeitura de Rio Grande da Serra indicou a Ação Social Cristo Rei, ONG de assistência social com atuação no município, para receber o Prêmio Mérito Regional ABC 2019. A honraria foi criada pelo Consórcio Intermunicipal Grande ABC, órgão público que faz o planejamento regional das sete cidades, e reconhece a importância e as contribuições de personalidades, empresas e instituições com atuação destacada na região durante o ano.

“Quanto maior é a crise, como estamos, menor é a quantidade de doações para as instituições que cuidam da população em vulnerabilidade. Estou doando a vocês, todas as irmãs da Cristo Rei, minha admiração por todo trabalho que fazem para a cidade e a região”, afirmou o prefeito de Rio Grande da Serra e presidente eleito do Consórcio ABC para a gestão de 2020, Gabriel Maranhão.

A presidente da Ação Social Cristo Rei, Lenir Tressoldi, esteve presente na cerimônia de entrega do prêmio, realizada no dia 3 de dezembro no auditório do Consórcio ABC, para receber a homenagem. “Foi na verdade uma surpresa, mas recebemos com muita gratidão e alegria esse reconhecimento de todo trabalho que a gente já fez e vem fazendo em Rio Grande da Serra na área de assistência social”, disse Lenir.

Além da Ação Social Cristo Rei, ganharam o prêmio na edição de 2019 a Coop (Santo André), o Núcleo de Apoio ao Pequeno Cidadão (São Bernardo do Campo), Faculdade de Medicina do ABC (São Caetano do Sul), o médico Sang Joon Cha (Mauá), o Instituto Luisa Mell de Assistência aos Animais e Meio Ambiente (Rio Grande da Serra) e Rhodia (Consórcio ABC) – Diadema optou por não fazer indicação. Todos os premiados enviaram representantes para a entrega da homenagem.

Em 2018, o prêmio homenageou as atuações de Aníbal do Vale, presidente do Grupo Unipar Carbocloro; Dom Pedro Carlos Cipollini, bispo diocesano de Santo André; Valdir Ventura, presidente do Grupo São Cristóvão Saúde; o Comitê de Fomento Industrial do Polo Petroquímico do Grande ABC (Cofip ABC); a Fundação Salvador Arena; a Instituição Assistencial e Educacional Amélia Rodrigues; e a ONG União da Saúde Sem Fronteiras em Mauá.