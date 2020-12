Mercados de Natal da Suíça vão de Zurique aos Alpes

Redação

Do Rota de Férias



24/12/2020 | 15:18



O inverno na Suíça vem acompanhado de paisagens marcadas pela neve. As montanhas ficam branquinhas, os lagos congelados e as ruas iluminam-se com ornamentos decorativos. Para quem vai para lá em dezembro, é hora também de curtir os mercados de Natal, promovidos em diferentes cidades do país, como Zurique, Lucerna, Interlaken, Montreux e St. Moritz.

Mercados de Natal da Suíça

Zurique

Divulgação Zurique

Em Zurique, a enorme árvore de Natal de 15 metros, decorada com mais de sete mil cristais Swarovski, fica exposta no hall da estação central, cercada por 150 barraquinhas festivas. A experiência já começa no desembarque com o delicioso aroma de vinho quente com especiarias e canela.

Lucerna

Divulgação Lucerna

Lucerna um dos mais famosos mercados de Natal da Suíça. A “Lozärner Weihnachtsmärt” é montada anualmente na Praça Franziskanerplatz. É lá que está a Fonte Franciscana, onde é inserida a Coroa de Advento, decorada com centenas de luzes e bolas e quatro enormes velas. Um cheirinho de biscoito e pão de mel preenche todo o ambiente.

Interlaken

O espírito natalino também também toma conta do mercado temático de Interlaken. Barracas de madeira elegantemente decoradas estão dispostas em meio a um cenário montanhesco. Quem vai até lá pode praticar patinação no gelo no rinque “Top of Europe Ice Magic Interlaken”.

Montreux

Divulgação Montreaux

O mercado Montreux Noël, celebrado há 25 anos na cidade que o batiza, atrai mais de 550 mil visitantes. Ali há 172 barracas decoradas e iluminadas em um cenário belíssimo à beira do lago Geneva, no cantão francês da Suíça. É o lugar ideal para degustar especialidades locais, como o vinho quente. A feira também promove um espetáculo de luzes 3D na fachada do palácio Fairmont Le Montreux.

St. Moritz

O “Mercado de Delícias de Natal” reúne produtores locais no iluminado centro da vila de St. Moritz, nos Alpes Suíços. Como o nome sugere, conta com uma variedade de itens gourmet apresentados em lojas charmosas com ambiente típico de inverno.