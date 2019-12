Alcolumbre: capitalização da Eletrobras no modelo proposto não passa no Senado

20/12/2019 | 11:47



O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), afirmou nesta sexta-feira (20) que o modelo proposto pelo governo de capitalização da Eletrobras não passa na Casa. O senador destacou que há 48 senadores, do Norte e do Nordeste, que são contrários a modelagem apresentada no projeto de lei de novembro, e que o Executivo vai precisar construir uma nova se quiser buscar apoio no Senado.

"Se mudarem a modelagem pode ser que tenha apoio do Senado", disse Alcolumbre, que também defendeu a manutenção da Golden share pelo governo.

O presidente do Senado também afirmou que senadores que conhecem o setor elétrico entendem que a empresa valeria R$ 120 bilhões, e que portanto uma capitalização que ronde de R$ 15 bilhões a R$ 20 bilhões não seria razoável.

Com o projeto encaminhado ao Congresso, o governo prevê arrecadar pelo menos R$ 16,2 bilhões, que é valor-piso para a mudança de regime da empresa, correspondente ao pagamento da outorga para a União.