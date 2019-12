Finanças e 2020, como se preparar?

Do Diário do Grande ABC



20/12/2019 | 11:29



Incertezas da retomada do crescimento vivido no Brasil sinalizaram, sem dúvida, que 2019 precisou de empurrão para estimular o empreendedorismo. No último trimestre, o mercado começou a se movimentar e a previsão de recuperação econômica para 2020 já projeta crescimento, que deve ser na casa de 2,17%, de acordo com Banco Central. Ainda que diante de algumas indefinições, é hora de ampliar as perspectivas e sair da zona de conforto gerada pela crise.

Para isso, é preciso traçar objetivo essencial para o crescimento sustentável: cuidar da saúde financeira do negócio antes que a corrida do mercado comece.

De nada adianta sair gerando inúmeros negócios se não cuidar da saúde financeira como o coração da empresa. Gestão eficiente é o que define a sobrevivência das empresas no mercado. Esse cuidado exige investimento em recursos que muitas empresas, especialmente as pequenas e médias, não dedicam no dia a dia da operação. Além da falta de braço para lidar com os controles internos, o volume de documentos e planilhas da área toma tempo do empresário, que precisa focar em seu core business (núcleo do negócio). Todos esses aspectos são problemas recorrentes que impedem posição competitiva e, em alguns casos, a viabilidade de negócios. A saída para este problema é automatizar ou, até mesmo, terceirizar a gestão financeira da empresa. Isso pode ser feito por meio de melhoria simples em processo utilizando plataforma no-code ou automatizando microatividade, ou adotando sistema de gestão simples e acessível e até mesmo optando pelo BPO (Business Process Outsourcing) financeiro, serviço de terceirização responsável por gerir o fluxo de caixa, fazer conciliações bancárias, analisar e reportar tudo referente à documentação financeira.



Tudo isso reduz o risco de atrasos ou interrupções da operação, além de contribuir para redução de custos que gira em torno de 51%. A tecnologia de ponta e a terceirização já são realidade para qualquer tamanho de empresa. Transformar os sistemas transacionais em processos mais ágeis, que atendam às demandas específicas de cada negócio é o grande desafio das empresas, e aumentar o poder de análise dos dados para compreender o comportamento dos clientes é o desejo das empresas. A transformação digital ditou novo ritmo ao mercado de trabalho e sua influência irá apenas aumentar. Agora, a busca por plataformas de data driven company (marketing orientado) é a nova realidade. Sorte das empresas, que podem pegar carona para inovar os negócios, especialmente em momentos de reorganização econômica. Com estrutura de processos automatizadas e financeiro consolidado, ágil, seguro e eficiente, o restante entra nos trilhos!

Carlos Kazuo Tomomitsu é CEO e mentor da empresa KeepTrue.

Boas-Festas

Boçal

O governo Bolsonaro é um dos piores que já passaram pelo poder no País! E junto está seu péssimo ministro da Educação, que mandou acabar com a TV Escola, que pertencia à Fundação Roquete Pinto, dizendo que sua programação era de esquerda. Ainda criticou um dos melhores educadores do País, Paulo Freire, chamado de ‘energúmeno’. Energúmeno é esse presidente do nosso País!

Fernando Zucatelli

São Caetano

Papai Noel

Uma notícia que ouvi no fim de semana e algo que me deixou muito triste foi a de certo Papai Noel que se excitou quando uma criança sentou em seu colo. Particularmente nunca fui fã dele. No entanto, venho aqui clamar aos papais de hoje para que prestem atenção, pois o trauma marca muito mais do que a criança deixar de acreditar na magia de figuras que nem a Bíblia sustenta. Que nós, papais e mamães, tenhamos sabedoria e sejamos como esse que, ao perceber algo estranho, chamou a polícia. A observação que faço é que, diante da Bíblia, Papai Noel não existe. Na verdade, é invenção diabólica. Deus proteja nossas crianças.

Rosângela Caris

Mauá

Primeiro gol

Há muitos anos que se discutia se o primeiro gol de Pelé havia sido mesmo feito em Santo André, no jogo entre Santos e Corinthinhas andreense, disputado na sua sede, o antigo Estádio Américo Guazzelli, em 7 de setembro de 1956. Com a reportagem ‘Ação da Prefeitura promete estátua no Ipiranguinha em homenagem a Pelé’ (Esportes, dia 12), informando que a súmula foi encontrada, acredito que termina a polêmica. Depois de ler a reportagem fui ao Museu de Santo André Dr. Octaviano Armando Gaiarsa apreciar a exposição, que se encontra na vitrine especial, na parte da entrada. Além da súmula, há muitos outros detalhes, como recorte deste Diário com reportagem de Pelé quando completou 48 anos; e foto do goleiro Zaluar Torres Rodrigues, do Corinthinhas, quando Pelé fez aquele gol. Cumprimento este Diário pela reportagem, com muitos fatos históricos; o museu, pela exposição; e, a Prefeitura, que vai construir a estátua no Parque Antônio Flaquer, mais conhecido como Ipiranguinha, em frente à sede do Corinthinhas.

Hildebrando Pafundi

São Caetano



Fundão eleitoral

Nossos ‘ilustres’ parlamentares deram mais um golpe no povo. Queriam R$ 2 bilhões para gastar com suas campanhas. Espertamente, pediram R$ 3,8 bilhões. Daí o governo não aceitou. Encenaram ‘briga’ e os ‘ilustres’ parlamentares, em gesto patriótico, aceitaram baixar para R$ 2 bilhões. E todos ficaram felizes para sempre. Pior, praticamente todos os partidos, inclusive os de esquerda – PT mais puxadinhos –, que se propõem a defender os mais pobres, votaram a favor dessa ladroagem. Nas próximas eleições esse mesmo povão que foi roubado vota nos mesmos. E viva a democracia.

Donaldo Dagnone

Santo André

Absurdo!

Essa é boa. Administração de Santo André considera a cidade como a quinta melhor do País para cuidar dos filhos. Se está tudo tão ‘maravilhoso’ assim, por que então falta água todos os dias? Por que a Rua Pindorama está abandonada, sem reparo, e a gente precisa vir todos os meses a este Diário relatar o problema? Por que tem tantas ruas esburacadas, citadas sempre nesta coluna e nada se resolve? Por que as vielas estão rachadas e abandonadas à própria sorte? Em vez de ficar esbanjando com esses enfeites de Natal inúteis, deveria voltar os olhos para o que realmente o cidadão necessita. Espero que 31 de dezembro de 2020 seja o último dia de Paulo Serra à frente da Prefeitura de Santo André.

William Borges

Santo André

