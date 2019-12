Usando tornozeleira eletrônica, Dado Dolabella cumpre prisão domiciliar há dois meses

20/12/2019 | 11:10



Dado Dolabella ainda enfrenta problemas na justiça. Dessa vez, segundo informações do Extra, foi noticiado que o ator está há dois meses em prisão domiciliar e sendo monitorado pela Justiça do Rio de Janeiro por meio de uma tornozeleira eletrônica.

O aparelho foi colocado no dia 19 de outubro, quando começou a ser cumprida a pena de dois meses e 15 dias de reclusão, por ter xingado a ex-esposa, Viviane Sarahyba, e ainda ter danificado o carro dela durante um discussão em dezembro de 2010. Sob esse regime, Dado, que pode estar namorando com a própria prima, é obrigado a permanecer em sua casa no Rio das dez da noite até às seis da manhã de segunda a sexta-feira. Ele só é autorizado a deixar sua casa para ir trabalhar. Nos fins de semana e feriados, caso não seja dia de trabalho, o ator também não pode sair de casa.

As condições foram estabelecidas pela juíza Ana Paula Abreu Filgueiras, da Vara de Execuções Penais (VEP) do Rio, em julho desse ano. Na época, ela determinou que o ator se apresentasse ao cartório da VEP para ser encaminhado ao local de instalação da tornozeleira - o que demorou três meses para acontecer. A advogada do artista, Giselle Senges, não explicou a demora em acatar com o pedido da juíza.

Sua condenação aconteceu em 2014, porém, Dado foi beneficiado com a suspensão condicional da pena mediante o cumprimento de alguns requisitos impostos pelo 3º Juizado de Violência Doméstica e Familiar de Jacarepaguá, como por exemplo, comparecer todo mês para informar e justificar suas atividades, além de participar de grupos reflexivos para homens nas situações de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Esse benefício foi revogado em fevereiro de 2018, já que Dado não cumpriu essas imposições. Além disso, ele chegou a ser preso 15 dias antes, por não ter pago pensão alimentícia a um de seus filhos.

Lembrando que, em 2008, ele chegou a ser condenado por agredir sua ex, Luana Piovani, em uma boate. Ele recebeu uma pena de dois anos e nove meses em regime aberto, porém, em 2013, seus advogados conseguiram anular essa condenação alegando que a Lei Maria da Penha não se aplicava nesse caso.