Agora vem? Kia enfim confirma o lançamento do Rio no Brasil

Foto: Divulgação Kia Rio - modelo desembarca no Brasil em janeiro

Foto: Divulgação Kia Rio - modelo desembarca no Brasil em janeiro

Foto: Divulgação Peugeot 208

Foto: Divulgação Peugeot 208

Foto: Divulgação Peugeot 208

Foto: Divulgação Porsche Macan GTS

Foto: Divulgação Porsche Macan GTS

Foto: Divulgação Renault Duster

Foto: Divulgação Renault Duster

Foto: Divulgação Renault Duster

Foto: Divulgação Ford Mustang Black Shadow

Foto: Divulgação Ford Mustang Black Shadow

Foto: Divulgação Ford Mustang Black Shadow

Foto: Divulgação Nissan Versa

Foto: Divulgação Nissan Versa

Foto: Divulgação Nissan Versa

Foto: Divulgação Ford Territory

Foto: Divulgação Ford Territory

Foto: Divulgação Ford Territory

Foto: Divulgação Land Rover Defender

Foto: Divulgação Land Rover Defender

Foto: Divulgação Land Rover Defender

Foto: Divulgação Volkswagen Polo GTS

Foto: Divulgação Volkswagen Polo GTS

Foto: Divulgação Volkswagen Polo GTS

Foto: Divulgação Volkswagen Virtus GTS

Foto: Divulgação Volkswagen Virtus GTS

Foto: Divulgação Volkswagen Virtus GTS

Foto; Divulgação Audi E-Tron - o modelo já está em pré-venda, mas começa a ser entregue no início de 2020

Foto; Divulgação Audi E-Tron - o modelo já está em pré-venda, mas começa a ser entregue no início de 2020

Foto; Divulgação Audi E-Tron - o modelo já está em pré-venda, mas começa a ser entregue no início de 2020

Foto: Divulgação Audi Q3 - o modelo já está em pré-venda, mas começa a ser entregue no início de 2020

Foto: Divulgação Audi Q3 - o modelo já está em pré-venda, mas começa a ser entregue no início de 2020

Foto: Divulgação Audi Q3 - o modelo já está em pré-venda, mas começa a ser entregue no início de 2020

Foto: Divulgação Porsche Taycan

Foto: Divulgação Porsche Taycan

Foto: Divulgação/Christoph Bauer Porsche Taycan

Foto: Divulgação Volkswagen Nivus - a montadora ainda não revelou fotos do carro, mas mostrou uma prévia de sua silhueta

Foto: Divulgação Novo SUV da Chevrolet - o modelo é baseado no Tracker lançado no mercado chinês (foto). Ainda não se sabe se ele ganhará um novo nome no Brasil

Foto: Divulgação Novo SUV da Chevrolet - o modelo é baseado no Tracker lançado no mercado chinês (foto). Ainda não se sabe se ele ganhará um novo nome no Brasil

Foto: Divulgação Novo SUV da Chevrolet - o modelo é baseado no Tracker lançado no mercado chinês (foto). Ainda não se sabe se ele ganhará um novo nome no Brasil

Foto: Divulgação Nova Fiat Strada - a montadora ainda não divulgou fotos do modelo, mas ele já foi visto nas ruas com camuflagem

Foto: Divulgação Nova Fiat Strada - a montadora ainda não divulgou fotos do modelo, mas ele já foi visto nas ruas com camuflagem