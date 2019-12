Xuxa Meneghel posta vídeo cheio de coreografias com Robi Draco Rosa em especial de Natal: Quem lembra?

20/12/2019 | 10:10



Xuxa Meneghel já entrou no clima natalino! Em seu Instagram, ela publicou um vídeo bem especial da época em que aparece dançando muito ao lado de Robi Draco Rosa, que fez parte do grupo Menudos! O registro foi feito durante um Especial de Natal de 1989 e traz a dupla arrasando em coreografias - com Xuxa, inclusive, abrindo um espacate!

#TBT do Especial de Natal de 1989, Xuxa e Draco Rosa! Quem lembra???, a apresentadora da Record postou na legenda.

Nos comentários, aparece o Padre Fábio de Melo fazendo uma brincadeira:

De todos esses passinhos, o único que a minha atual situação física permite é a batidinha de pé de amassar barata.

Andréa Sorvetão, que foi uma das paquitas de Xuxa, disse:

Aiiiii como lembro dessa gravação!!! Foi demais!!