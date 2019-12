Mauricio Silva

20/12/2019



Um incêndio atingiu a comunidade do Morro da Kibon, em Santo André, na manhã desta sexta-feira (20). Segundo o Corpo do Bombeiros o fogo foi controlado e não houve vítimas.

De acordo com a ocorrência, por volta das 5h30 bombeiros foram acionados para atender um chamado de um incêndio em um barraco próximo ao parque Guaraciaba, no município andreense. Pelo fato do local ser de díficil acessso, os homens tiveram que subir a pé o morro para realizar a retirada do material de dois barracos, enquanto outra equipe preparava conexões de mangueiras para fazer chegar água ao local.