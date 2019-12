Startup de pagamentos Cash.in é a vencedora do Comet Competition

Da Redação, com assessoria



20/12/2019 | 09:48

A Ingram Micro Brasil anunciou esta semana os vencedores da Comet Competition, a maior competição de startups voltada para o mercado corporativo do mundo. Entre as finalistas, as quatro startups escolhidas receberam, juntas, um prêmio de US$ 250 mil e, em 2020, vão para Miami participar da final global que reúne todos os vencedores de 16 países. Lá, a grande vencedora levará o prêmio de US$ 1 milhão.

Na etapa brasileira, a primeira colocada foi a Cash.in, uma startup de gestão de pagamentos que ajuda empresas a transferir bônus para colaboradores em uma plataforma online. A segunda, terceira e quarta colocada foram, respectivamente, a Click Compliance, que faz gestão de programas de compliance para ajudar empresas a estar em conformidade com leis locais e globais; a Ally Hub, um sistema de gerenciamento online para agências de educação, escolas internacionais e provedores de acomodações e serviços que trabalham com intercâmbio; e a Tesai, que concentra todas as informações de saúde de um usuário em uma plataforma para agilizar o atendimento em hospitais e clínicas, principalmente em casos de emergência. A Cash.in, como primeira colocada, receberá US$ 100 mil, e as outras três colocadas receberão R$ 50 mil cada em crédito em cloug, marketing e outras ações para ajudá-las a ganhar escala.

Competição

A seleção das vencedoras foi feita por um júri composto por cinco executivos: Flávio Moraes, diretor de Cloud da Ingram Micro Brasil, Welington Sousa, gerente de marketing da Ingram Micro Brasil, Priscyla Laham, vice-presidente de Canais e Vendas para Pequenas e Médias Empresas na Microsoft, Franklin Luzes Junior, COO na Microsoft Participações LTDA, e Hugo Silveira, diretor de comunidade da WeWork em São Paulo.

“Ter vencido é uma nova motivação para continuar acreditando no que estamos fazendo. Fomos escolhidas entre centenas de startups, e somos a única com fundadoras mulheres entre as 11 finalistas. Sem esse prêmio, o percurso seria muito mais difícil. Estamos confiantes de que o apoio da Ingram Micro abrirá novos caminhos”, afirma Nani Gordon, cofundadora da Cash.in.

Segundo o diretor de Cloud da Ingram Micro Brasil, a competição é uma oportunidade de inovar ainda mais os negócios da própria Ingram Micro. “Tivemos a oportunidade de nos conectar com diversas startups que estão desenvolvendo uma variedade imensa de soluções, todas muito interessantes e que certamente vão contribuir para vários negócios nos próximos anos. O grande benefício para nós é poder, a partir de agora, levar novidades em soluções às mais de 12 mil revendas no Brasil e se firmar como a mais inovadora empresa de distribuição do País”.

O evento faz parte do programa ISV On, da Ingram Micro, que ajuda desenvolvedores independentes de software a aumentarem seus negócios na nuvem. As inscrições para participar ocorreram entre 1 de agosto e 30 de setembro de 2019 nos 16 países. No Brasil, foram mais de 100 startups inscritas.

