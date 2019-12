20/12/2019 | 09:39



Um projeto aprovado na Câmara prevê que cinemas terão de oferecer sessão mensal para pessoas com transtorno do espectro autista, com luzes levemente acesas, som baixo e sem propagandas. O texto foi para análise do prefeito Bruno Covas (PSDB). As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.