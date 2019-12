Danielle Winits e Cássio Reis fazem homenagens ao filho, Noah, que completou 12 anos de idade

20/12/2019 | 09:10



Na última quinta-feira, dia 19, Noah Reis, filho de Danielle Winits e Cássio Reis, completou 12 anos de idade! O pequeno, então, foi homenageado pelos papais no Instagram, aparecendo em cliques raros! A atriz, por exemplo, que hoje é casada com André Gonçalves, publicou uma foto que mostra bem o rostinho do filho. Na legenda, escreveu:

Chamei de Noah meu início. Significado: Plenitude. Salvação. Sim, ele é tudo isso. Bastou o primeiro olhar e já era indício... de que o caminho iniciava era ali... de onde dele parti... nunca mais me perdi. 12 anos do mais puro entendi... que O MAIS QUE AMOR é esse tanto de vida que contigo já vivi.

Miguel Falabella, amigo próximo de Danielle, comentou na foto:

Salve Noah!!! Lindão do tio!

Cássio, que está em um relacionamento com Fernanda Vasconcellos, também postou foto de seu filho e escreveu na legenda:

Meu melhor destino é você! Há 12 anos você chegou e me ensinou que o amor é a força mais delicada do mundo. Agradeço a Deus por sua vida, saúde e esse amor tão intenso, imenso! Vamos aproveitar o seu dia filhão!

O pequeno, inclusive, respondeu:

Te amo pai!, escreveu, junto com o emoji de um coração.