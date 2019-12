Wanderson traz bagagem do Exterior para o Azulão

Dérek Bittencourt



20/12/2019 | 07:00



O lateral-esquerdo Wanderson é mais um reforço do São Caetano para o Paulista da Série A-2. Aos 28 anos, o jogador, formado no Atlético-MG, retorna ao País após experiências em Israel e Azerbaijão. E disse estar empolgado com a oportunidade no Azulão.

“A expectativa é a melhor possível, pois estou retornando ao Brasil depois de quatro temporadas. Estou muito feliz em atuar no São Caetano, clube de tradição e que jogará a Série A-2 com o objetivo de subir. Junto com os meus companheiros vou fazer o melhor para levar este clube novamente à Primeira Divisão”, disse Wanderson, que falou um pouco de si. “Antes de sair do Brasil me considerava melhor no apoio ao ataque. Mas no Exterior se prioriza bastante a marcação. Retorno mais experiente e com a capacidade de auxiliar bem tanto no ataque quanto na defesa”, declarou o lateral-esquerdo.<TL>DB