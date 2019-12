S.Bernardo contrata homem de confiança de Marcelo Veiga

Dérek Bittencourt



20/12/2019 | 07:00



O São Bernardo FC segue anunciando reforços e ontem um dos principais jogadores para o Campeonato Paulista da Série A-2 foi revelado. E trata-se de homem de confiança do técnico Marcelo Veiga: o meio-campista Léo Jaime, 33 anos, que teve nada menos do que sete temporadas junto ao treinador pelo Bragantino. Além do Massa Bruta, o jogador tem passagem pelo Grande ABC, onde defendeu o São Caetano em 2017 e, nesta temporada, vestiu as camisas de Caxias-RS e Ferroviário-CE.

Outros dois atletas confirmados foram o lateral-esquerdo Lucas Ferron, 20, e o meia-atacante Thawan, 21. A dupla é cria do Guarani e assinou contratos longos, por duas temporadas, até o fim de 2021.

De acordo com o presidente Edinho Montemor, o clube ainda anunciará outros reforços em breve.<TL>DB