Cuidado com pneus assegura viagem tranquila

Nilton Valentim



20/12/2019 | 07:02



Chegou a hora de pegar a estrada para as férias. Para evitar problemas na viagem, é prudente verificar a condição dos pneus. Seguem cinco dicas importantes elaboradas pela Goodyear, uma das principais fabricantes.



CONDIÇÕES DOS PNEUS

Quando os pneus atingem profundidade de sulco inferior a 1,6 mm, devem ser substituídos. Para ver se chegaram a esse ponto, existem indicadores nos sulcos dos pneus, identificados por um triângulo na lateral.



CALIBRAGEM E PRESSÃO

A pressão de ar é um dos fatores críticos que afetam o desgaste do pneu e sua vida útil. Portanto, o motorista deve calibrá-los constantemente de acordo com o indicado no manual do proprietário ou nas etiquetas estrategicamente colocadas nas laterais das portas ou tampa de abastecimento do tanque de combustível.



ESTEPE

Nunca se esqueça de conferir a calibragem e as condições gerais do estepe, assim como a presença de chave de roda, triângulo e até mesmo um pano para limpar as mãos se necessário. O fato de nunca ter usado este pneu não significa que ele esteja em boas condições.



ALINHAMENTO

Além de obter melhor manobrabilidade em retas e curvas, evitando que o carro desvie ou puxe para os lados durante a frenagem, o alinhamento permite que haja desgaste regular dos pneus e ainda melhora eficiência de rolamento, garantindo economia de combustível.



RODÍZIO DE PNEUS

O rodízio de pneus serve para compensar a diferença em desgaste, permitindo aumento de quilometragem e eficiência, proporcionando boa estabilidade, especialmente em curvas e freadas. O rodízio deve ser feito a cada 5.000 quilômetros.