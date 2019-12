Volvo S60 é discreto, mas exibido

Dérek Bittencourt



20/12/2019 | 07:57



Se você – assim como eu fazia – associa Volvo a carros de tiozão, tenho de dizer que se trata de grande engano, grande mesmo. E o T60 é uma das grandes provas disso. O sedã sueco pode até ter características mais sérias, com perfil sóbrio e acabamento refinado, mas debaixo do capô está a potência que um fã de esportivos quer, cercado de tecnologia, conforto e segurança.

O cartão de visita está na parte externa. Os faróis dianteiros (full LED) agressivos, as linhas que seguem pela lateral do carro, o rebaixamento natural. Tudo contribui para um visual que estranhamente faz com que seja um carro discreto, mas que não passa despercebido.

Sentar-se no banco do motorista torna a experiência ainda mais espetacular. O assento com diversas formas de ajuste causa um verdadeiro prazer ao dirigir. As sensações só aumentam a partir do momento em que se dá a partida no diferenciado botão de ignição. E se abrir o teto solar, melhora ainda mais.

Na versão topo de linha, que é eletrificado, o S60 vai de 0 a 100 km/h em 4,4 segundos, em razão da combinação entre o motor Drive-E Turbo Supercharger e um propulsor elétrico. No total, ambos geram 407 cv de potência, ou seja, esteja preparado para cravar o pé embaixo no acelerador – sobretudo se estiver no modo de direção mais potente, mas o veículo também dispõe de modalidade econômica, personalizada ou outras, caso o modelo seja híbrido (no modo Pure, o consumo de combustível é zero e há redução na emissão de gases).

E se você é apaixonado por tecnologia, terá de se render a tudo o que o S60 oferece. O painel central é composto pelo que se pode chamar de tablet: uma tela vertical de 12,3 polegadas com os mais diversos comandos. Mas é na dirigibilidade que as modernidades se destacam. Com um piloto automático quase que autônomo, o S60 tem sensores que avisam possíveis colisões, mantêm distância do veículo à frente e até leem as faixas de rolamento e dificultam uma troca, até mesmo esterçando o volante automaticamente nas curvas.

A montadora oferece quatro modelos do S60 no Brasil: T4 Momentum (R$ 195.950), T5 Inscription (R$ 229.950), T8 R-Design (R$ 269.950) e, mais recentemente, trouxe o T8 Polestar (R$ 309.950).