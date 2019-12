Negociação do dissídio na Paranapanema continua em 2020

Yara Ferraz



20/12/2019 | 07:04



Os trabalhadores da Paranapanema, localizada em Santo André, vão terminar o ano sem conclusão se vão receber o dissídio. As negociações entre a empresa e o sindicato para o reajuste salarial não evoluíram e devem ser retomadas no início de 2020, em mesa de conciliação no TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo).

Ontem foi realizada uma assembleia em frente à porta da unidade, que mantém 900 funcionários, para informar sobre a situação. A partir de hoje, os trabalhadores saem de folga e retornam aos postos de trabalho no dia 2 de janeiro.

O Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá pleiteia aumento na remuneração de pelo menos 3%, manutenção da convenção coletiva e mudança do plano de saúde. A data base da categoria é 1º de novembro, mas a mudança do controle acionário da empresa acabou atrasando as negociações. “A nossa ideia é que nosso departamento acione a câmara de conciliação no TJ, já no retorno dos trabalhadores para nos auxiliar. Se a empresa quiser conversar também estaremos dispostos ao diálogo”, disse o diretor do sindicato Adilson Torres, o Sapão.

Questionada, a Paranapanema não retornou até o fechamento desta edição.