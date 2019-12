Shoppings do Grande ABC terão horário estendido no fim de ano

da Redação



Os shoppings da região vão funcionar em horário estendido para as vendas de fim de ano. Na maioria dos estabelecimentos, a abertura está marcada para as 10h e o encerramento, para 23h.

A expectativa é atrair consumidores que ainda não fizeram as compras de Natal e que vão receber a segunda parcela do 13º salário. Pela legislação, as empresas têm até hoje para quitar o benefício – a primeira parcela foi depositada no dia 30 de novembro (confira arte abaixo).

Em Santo André, o esquema especial começa amanhã. O Atrium Shopping, na Vila Homero Thon, abre as portas às 10h, mas fecha somente às 23h. O Shopping ABC, na Vila Gilda, funciona até a meia-noite no dia 23.

Em São Bernardo, o Metrópole, no Centro, inicia a operação às 9h no dia 24, porém, fecha às 18h. No dia 25, a abertura das lojas é facultativa. O Mauá Plaza e o Shopping Praça da Moça, em Diadema, estarão fechados no dia 25.