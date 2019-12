Indústria afeta criação de empregos na região

Yara Ferraz

do Diário do Grande ABC



20/12/2019 | 07:07



Apesar de o emprego com carteira assinada no Grande ABC apresentar crescimento em novembro, com a criação de 405 vagas, a situação na indústria desacelerou o resultado mensal. Foram 1.210 demissões no setor, reflexo da crise da Argentina e do fechamento da fábrica da Ford, em São Bernardo.

Os dados são do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) e foram divulgados ontem pelo Ministério da Economia. A região fechou no azul no saldo – diferença entre admissões e demissões – mensal principalmente pelo comércio, que contratou 1.716 pessoas na região. A movimentação é por causa da chegada do Natal, principal data para os lojistas, e a demanda por temporários.

No mês, o setor de serviços também contratou 195 pessoas, enquanto a construção civil demitiu 367 funcionários. Entre as sete cidades, São Bernardo teve o maior número de postos de trabalho gerados no período (389), enquanto três municípios fecharam no negativo (veja mais informações na arte acima).

Os números deste novembro no Grande ABC foram os piores para o período nos últimos três anos – foram 2.074 vagas criadas no mês de 2018 e 509 em 2017. Já, no acumulado de 2019, a região contratou 9.348 pessoas. Esse indicador atingiu a marca de 13.710 no mesmo período do ano passado.

Em todo o País foram criadas 99,2 mil vagas em novembro, o melhor índice para o mês desde 2010. Nos 11 primeiros meses do ano, foram 948,3 mil novos empregos formais, o resultado mais expressivo desde 2016. Os números nacionais também foram impulsionados pelo comércio, que contratou 106,8 mil pessoas, enquanto a indústria foi a que mais demitiu e fechou 24,8 mil postos.

Segundo o economista e coordenador do curso de administração do Instituto Mauá de Tecnologia, Ricardo Balistiero, o cenário é pior para a região pela dependência em relação à indústria. “No cenário nacional, a indústria da transformação também não foi muito bem. É um momento dos setores de comércio e serviços contratarem, até por causa do momento econômico, com as compras de Natal e o pagamento da segunda parcela do 13º salário. Mas a região ainda vai continuar padecendo um pouco. A indústria automotiva sofreu muito com a questão da Argentina e também temos que incluir o impacto do fechamento da Ford (a fábrica de caminhões da região funcionou até outubro)”, disse.

Para o diretor titular do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) São Bernardo, Cláudio Barberini Junior, a situação da Argentina, principal parceiro comercial do setor automotivo para exportações, ainda repercute bastante nas fábricas da região. “Apesar de terem algumas sinalizações, ainda não dá para saber o que o novo governo (do presidente Alberto Fernández) vai fazer. Parece que o clima com o Brasil está melhor, mas ainda há muitas incertezas”, afirmou.

Professor de pós-graduação da Faculdade Fipecafi, Marcelo Neves pondera que mesmo com toda a situação, a região conseguiu gerar empregos, o que deve ser celebrado. “É um primeiro passo para que isso se consolide nos próximos meses.”