Emenda inclui R$ 5,4 mi para estudo da Linha 20

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



20/12/2019 | 07:00



Emenda aglutinativa inclui R$ 5,4 milhões ao orçamento estadual de 2020 para elaboração de estudo básico da Linha 20-Rosa, que deve ligar São Bernardo à Lapa, na Capital, por Metrô. A proposta é originária da deputada Carla Morando (PSDB), com reduto no Grande ABC, e registrou aprovação quarta-feira à noite na Assembleia Legislativa diante de acordo de lideranças partidárias. O texto destaca o remanejamento destes recursos de outras áreas para concretizar o primeiro passo do projeto, ainda sem data para conclusão.

Embora o provisionamento seja descrito de forma genérica no documento, citando apenas expansão, modernização e operação do transporte metroviário, com o valor de R$ 5,4 milhões, há menção da Linha 20 na justificativa da proposta. “Ressaltamos que os remanejamentos de recursos realizados na Secretaria dos Transportes Metropolitanos objetivam atender às emendas de números 13.088 e 13.089, as quais aprimoram o projeto original, de modo a propiciar recursos necessários para elaboração de estudos de projeto básico da Linha 20-Rosa do Metrô.”

“Satisfeita por garantir ao Grande ABC o estudo básico da Linha 20. São mais de 2,8 milhões de pessoas que tendem a ser beneficiadas. A região há muito tempo anseia por transporte rápido, que agora pode começar a sair do papel”, alegou Carla Morando, ao acrescentar que estava brigando praticamente sozinha pelo aval à emenda. “Fiquei quase morando na Assembleia (no período das últimas duas semanas). Acabou sendo acatada após muita discussão. Para mim, essa questão do Metrô era de vida ou morte, ponto de honra. Agora, tem start e é cobrar para fazer o quanto antes para entrar entre as prioridades. Será luta diária”, emendou a parlamentar.

Líder do PSDB na Assembleia, Carla frisou ter contatado o secretário paulista dos Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldy, tratando sobre a emenda. Anteriormente, o orçamento previa apenas rubrica com valor simbólico de R$ 10, assim como o projeto da Linha 18-Bronze, rebatizada de BRT (transporte rápido por ônibus, na sigla em inglês) Metropolitano ABC. O custo da obra deve ultrapassar R$ 10 bilhões. A ideia é fomentar parceria com a iniciativa privada. O governador João Doria (PSDB) tem dito que colocará a Linha 20-Rosa no rol de prioridades.

A sessão derradeira antes do recesso durou quase sete horas, encerrando por volta das 23h. O projeto do orçamento ficou em pauta durante 15 plenárias. Foram 15,8 mil emendas modificativas apresentadas ao texto. Destas, 4.597 foram acatadas, parcial ou integralmente, pelo relatório da comissão de finanças da casa. Mesmo algumas propostas que, inicialmente, ficaram fora da lista, ao fim, foram contempladas como aglutinativas. Pela peça aprovada, o governo de São Paulo estima R$ 239 bilhões no ano que vem – o montante corresponde a aumento de 3,9% em relação ao exercício vigente. A matéria contabilizou 71 votos favoráveis e 13 contrários.