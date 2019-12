Alunos ganham 2º lugar em competição internacional

Flavia Kurotori

Do Diário do Grande ABC



20/12/2019 | 07:00



Três estudantes do curso de veterinária da região conquistaram o segundo lugar no Zoohackathon 2019, competição internacional que reúne universitários para criar soluções inovadoras para ajudar no combate ao tráfico de animais silvestres. Os alunos desenvolveram aplicativo que permite reconhecer espécies por meio de características, foto ou som do bicho.

Segundo Eric de Lima Silva, 29 anos, aluno do 4º semestre, o projeto, chamado WiedID, foi desenvolvido com base nas dificuldades apresentadas durante palestras e workshops ministrados no decorrer do evento, realizado em novembro. “Todos (os profissionais) bateram na mesma tecla da dificuldade de identificar animais quando fazem a abordagem (de traficantes de animais), então, depois que fizemos um brainstorm (técnica de levantamento de ideias criativas), chegamos ao aplicativo”, explica.

A ferramenta permite acessar informações básicas do animal, tais como método para contenção, alimentação, incidência geográfica, primeiros socorros e legislação baseada no grau de extinção da espécie. Na avaliação dos criadores, o aplicativo visa facilitar o trabalho de agentes ao se depararem com tráfico de animais. Exemplo é que caso um policial rodoviário tenha problema como este em mãos, saberá como proceder com o bicho até as autoridades competentes chegarem ao local.

Todas as ideias apresentadas na competição ficam à disposição de órgãos de combate ao tráfico de animais silvestres, que podem ampliar o projeto em parceria com os estudantes. Até o momento, há um interessado no App. O objetivo do grupo é expandir a plataforma para a população. “As pessoas poderiam identificar animais que aparecessem, além de melhorar a comunicação entre os órgãos competentes”, observa o estudante de veterinária.

Para Silva, a conquista é motivo de orgulho não apenas pela contribuição com a causa, mas também porque ele pôde utilizar seus conhecimentos como analista de sistemas, função que desempenha atualmente. As outras integrantes do grupo foram Carolina Moura, aluna do 5º semestre, e Carolina Jaymes, do 8º semestre. Os estudantes cursam veterinária no Centro Universitário Anhanguera de São Bernardo e de Santo André.