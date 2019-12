São Caetano terá 220 novas câmeras de monitoramento

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



20/12/2019 | 07:00



A Prefeitura de São Caetano assinou ontem contrato com a empresa responsável pelo serviço de videomonitoramento da cidade. O convênio, no valor de R$ 15,6 milhões, prevê a instalação de 220 câmeras em pontos específicos da cidade, construção de CCO (Centro de Controle Operacional), além da manutenção e gestão de software com a integração com os equipamentos e programas que já existem no município, como o Detecta (banco de dados que monitora veículos com queixa de furto e roubo) e as câmeras de trânsito.

Os locais que receberão os novos equipamentos já foram mapeados pelo sistema interno da administração, como o cruzamento das ruas Bom Pastor e Osvaldo Cruz e José Paolone com João Pessoa. As instalações terão início hoje e o término está previsto para ocorrer em até 120 dias. Ao todo, a cidade contará com pelo menos 300 câmeras, somando as 68 do Detecta.

O Consórcio Infraseg, composto pelas empresas Net Telecom Informática Ltda e Informática Grupo El Corte Inglés Ltda, foi contratado via licitação encerrada na última semana. O contrato tem vigência de 24 meses.

“O consórcio vencedor terá a finalidade de monitorar minuto a minuto as operações e vai complementar as ações já desempenhadas pela GCM (Guarda Civil Municipal), Defesa Civil e Corpo de Bombeiros”, destaca o prefeito José Auricchio Júnior (PSDB). O chefe do Executivo ressalta ainda que o CCO estará integrado aos centros de monitoramento de outras cidades.

Secretário de Segurança do município, Jorge Martins Salgado destaca que o projeto corresponde a “grande passo para cidade”, e vai contribuir para a queda dos índices de criminalidade de São Caetano.

Eleita como a terceira cidade mais segura do Estado de São Paulo pelo Instituto Sou da Paz, atrás apenas de Vinhedo e São José do Rio Pardo, no Interior, São Caetano detém os menores indicadores criminais da região. O ranking, divulgado em maio, é formado por 139 municípios paulistas com mais de 50 mil habitantes. Entre os critérios levados em consideração no levantamento estão os registros de homicídios, estupros e roubos em geral – crimes que têm em comum a violência.

EDUCAÇÃO

Na tarde de ontem, a Prefeitura lançou edital para o início das obras do complexo escolar Professora Eda Mantoanelli. A unidade atende, em regime de ensino integral, média de 400 alunos do primeiro ciclo do ensino fundamental (1° ao 5° ano). Após a revitalização, prevista para ocorrer durante 18 meses, a meta é expandir a capacidade para 1.000 alunos.

O investimento está avaliado em R$ 18 milhões e contempla serviços nas áreas elétrica e hidráulica, expansão do espaço já construído, implantação de acessibilidade e construção de quadra poliesportiva. Gestor comercial e pai de aluna do 3º ano, Marcel Tamiazi, 38, comemora a revitalização. “Essa obra será excelente”, diz.