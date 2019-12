Em S.Caetano, apresentação de Natal recebe Mônica Salmaso e Nelson Ayres

Flavia Kurotori

Do Diário do Grande ABC



19/12/2019 | 21:18



Cerca de 800 pessoas acompanharam apresentações musicais na noite de ontem no Espaço Verde Chico Mendes, em São Caetano. O evento integra agenda de comemorações natalinas e contou com o trio formado pela cantora Mônica Salmaso, o pianista Nelson Ayres e o saxofonista Teco Cardoso, além da orquestra e trio de jazz da Fundação das Artes do município.

Integrante da orquestra, Ana Paula Freire, 43 anos, da Capital, afirmou que a ocasião foi oportunidade para levar a música a quem não tem acesso ou não costuma frequentar esse tipo de apresentação. “Ver que o evento comoveu pessoas de todas as idades é muito gostoso e vale muito a pena”, disse.

A diarista são-caetanense Mara Porto, 38, viu a carreta iluminada de Natal e resolveu levar a família para prestigiar o evento. “É muito legal porque ajuda a levantar o espírito natalino, que precisamos tanto”, comentou. “Vi no Facebook e em faixa na Praça Mauá e resolvi vir, já que no ano passado foi bacana”, completou a servidora pública Claudia Oliveira Tavares, 43, de São Caetano.

O casal Aressa Bizelli, 36, e Pedro Bizelli, 40, mora há seis meses próximo ao parque e aproveitou para prestigiar as apresentações. “Está (estava) maravilhoso, só sentimos falta de acessibilidade com Libras e audiodescrição”, criticou Pedro.

Na ocasião, os visitantes também puderam desfrutar de food trucks. Papai Noel e personagens temáticos também marcaram presença e fizeram a alegria das crianças.

Para o prefeito José Auricchio Júnior (PSDB), a festa valoriza atrações culturais do próprio município. “Conseguimos trazer o que a cidade queria, que é alegria e esse clima natalino, com a presença do Papai Noel”, observou.