S.Caetano aprova verba ao Atende Fácil Saúde

da Redação



19/12/2019 | 21:38



A Câmara de São Caetano aprovou ontem projeto de lei da Prefeitura com pedido de autorização para contrair R$ 12 milhões junto à Desenvolve-SP, agência de fomento do Estado. O recurso será empregado na construção do Atende Fácil Saúde, que centralizará diversos atendimentos da área.

“Nosso intuito é proporcionar aos cidadãos a possibilidade de, em um único lugar, realizar consultas com médicos especialistas e os exames por eles solicitados, além do acesso ao medicamento prescrito. Com a medida, espera-se realizar diagnósticos mais precocemente, alcançando melhores resultados para o paciente e otimizando os custos de tratamento”, definiu Auricchio.

O Atende Fácil Saúde será instalado em área de 3.000 metros quadrados na esquina das avenidas Goiás e Senador Roberto Simonsen e vai reunir centro de especialidades, centro de diagnósticos, centro de geriatria e farmácia 24 horas.

O aporte da Desenvolve-SP vai se somar a outros R$ 8 milhões liberados pela agência após pleito do deputado estadual Thiago Auricchio (PL), filho do chefe do Executivo. Ou seja, para erguer e equipar o Atende Fácil Saúde serão necessários R$ 20 milhões. A estimativa é atender 10 mil pessoas ao mês.

TRABALHOS

A casa aprovou também a concessão de abono de R$ 350 aos servidores. Segundo Auricchio, o benefício é recompensa ao servidor, em especial o de baixa remuneração, para que ele possa ter encerramento de ano mais festivo ou ter reserva para emergências.

O Legislativo avalizou, na semana passada, mudanças na Lei Cidade Limpa, atualizando a altura máxima de anúncios indicativos – de cinco para sete metros. Auricchio sancionou a lei ontem, em publicação no Diário Oficial.

Segundo a administração, a nova legislação versa que “os anúncios devem respeitar a vegetação do local, não podem prejudicar a visibilidade de sinalização de trânsito ou outro sinal de comunicação institucional, bem como de numeração e denominação de ruas”. “Também não devem provocar reflexo, brilho ou intensidade de luz que possa atrapalhar a sinalização de trânsito ou prejudicar a visão dos motoristas.”