Cadastro biométrico vai até dia 6 de maio

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



19/12/2019 | 21:39



O TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) esticou para o dia 6 de maio o prazo para cadastramento biométrico em cidades onde o sistema é obrigatório para participar da eleição do ano que vem – no Grande ABC, casos de São Caetano, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra.

O tempo para realização de biometria terminava ontem – tanto que filas se formaram em cartórios eleitorais das três cidades da região. A Justiça Eleitoral, porém, optou por dilatar o período.

O cadastramento deste ano terminou ontem e será retomado a partir do dia 2 de janeiro, após férias. Depois disso, o serviço segue até o dia 6 de maio. Sem essa atualização, o título eleitoral fica invalidado, fato que implica na inviabilidade de contrair empréstimo em bancos públicos, de retirar passaporte e de assumir cargos públicos.

No Atende Fácil, em São Caetano, a fila se iniciou antes das 8h, foi longa durante toda tarde e chegou a se estender para fora do equipamento público. Alguns eleitores aguardavam até cinco horas para realizar o cadastro biométrico. O desânimo era visível em quem aguardava a vez. Alguns até desistiram de aguardar.

“Tive que deixar meus negócios para vir para a fila. Escutei que teve gente que aguardou seis horas para realizar o cadastro. Um verdadeiro absurdo. Sei que não devia ter deixado para a última hora, mas eu não vou ficar nesta fila”, esbravejou o empresário Tiago Migliani Aguado, 36.

O desgosto não diminuía nem para aqueles que estavam mais próximos da entrada do cartório. Eleitora em São Caetano, a dentista Giselda Galazzo, 56, disse que veio de Nova York para realizar o cadastro biométrico. “Trabalho fora do Brasil e tive que vir para cá para resolver essa questão (do cadastro biométrico). Cheguei à 8h e há três horas e meia estou na fila. É bem complicado”, disse.

A expectativa era a de que os dois cartórios que ficam no Atende Fácil – 382ª e 183ª zonas eleitorais – atendessem cerca de 1.000 pessoas. A média dos dias anteriores antes da data final era de 600 eleitores.

Em Ribeirão Pires, em um dos cartórios, o 183º, a fila também era grande e chegou a dobrar a esquina. Apesar da quantidade de pessoas, não houve qualquer tipo de ocorrência grave.

O manipulador químico Daniel da Silva, 31, chegou às 9h e por volta das 13h ainda aguardava ser atendido. Ele se encontrava no meio da fila. “Avisei no meu emprego que ia atrasar um pouco, mas acho que, na verdade, não vou conseguir ir mais trabalhar. Eu me arrependo de deixar para a última hora. Deveria ter resolvido isso antes”, alegou.

BALANÇO

Segundo o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), dos 90.790 eleitores de Ribeirão Pires, 66.322 já realizaram a biometria, o que equivale 73,05% do eleitorado. Já Rio Grande da Serra, que possui eleitorado de 35.333, conseguiu cadastrar 25.621 eleitores, o que corresponde a 72,51%. Por sua vez, São Caetano efetivou o serviço para 107.235 dos 141.619 eleitores, equivalente a 75,72%. O TSE não divulgou, porém, quantos atendimentos foram feitos ontem.