Santo André registra alta de 86% em multas por som alto

A equipe de fiscalização ambiental do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) constatou 624 infrações relacionadas à emissão de ruído acima dos parâmetros permitidos pela legislação em 2019. Foram 263 advertências ambientais e 361 multas, sendo que este último dado apresentou aumento de 86% em relação ao ano passado.

Em 2018, foram 208 advertências ambientais e 194 multas. Os principais problemas verificados pela fiscalização ambiental foram em relação ao uso de som amplificado e eventos com música ao vivo, que exigem adequação acústica.

Os agentes da autarquia atendem as reclamações e denúncias que chegam por meio dos canais de atendimento e atuam durante as Operações Pancadão, organizada pela Polícia Militar, e Sono Tranquilo, feita pela Secretaria de Segurança Cidadã, com participação da GCM (Guarda Civil Municipal).

Somente em dezembro, a fiscalização ambiental do Semasa percorreu dez bairros da cidade no combate à poluição sonora. Foram efetuadas 20 vistorias, que resultaram em seis autuações. Destas, três foram advertências e as outras três foram multas de 300 FMPs (Fatores Monetários Padrão – equivalente a R$ 1.208,49) cada.

Os bairros vistoriados durante estas últimas operações foram Parque João Ramalho, Jardim Alzira Franco, Parque Capuava, Jardim do Estádio, Vila João Ramalho, Jardim Santa Cristina, Parque Miami, Jardim Santo André, Vila Suíça e Condomínio Maracanã.