Petrobras paga primeira parcela de bônus de Búzios à ANP; valor de R$ 34,420 bi

19/12/2019 | 19:17



A Petrobras comunica o pagamento da primeira parcela do bônus de assinatura referente ao campo de Búzios, no valor de R$ 34,420 bilhões, à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). O pagamento foi feito em 10 de dezembro. A segunda parcela, no valor de R$ 24,954 bilhões, deve ser paga até o dia 27 de dezembro.

A petrolífera arrematou os campos de Búzios e Itapu no leilão dos excedentes da cessão onerosa, realizado em 6 de novembro, e foi a única a apresentar propostas para o campo de Búzios. O bônus total a ser pago é de R$ 68,194 bilhões, sendo que R$ 61,374 bilhões cabem à Petrobras, controladora de 90% do consórcio que arrematou o bloco. 5% pertencem à chinesa CNODC, e outros 5%, à CNOOC. A assinatura do contrato de Partilha de Produção acontecerá após o pagamento do bônus.