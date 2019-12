Bruna Hamú anuncia divórcio com Diego Moregola

19/12/2019 | 18:47



O casamento entre Bruna Hamú e Diego Moregola chegou ao fim. O divórcio da atriz foi confirmado por meio de um comunicado de sua assessoria em um story no Instagram, nesta quinta-feira, 19.

A atriz e o empresário são pais de Júlio, nascido em maio de 2017. Logo após dar à luz, Bruna Hamú foi pedida em casamento pelo então namorado.

Confira abaixo a íntegra do comunicado publicado por Bruna Hamú:

"Devido à grande procura da mídia sobre o assunto, confirmamos que a atriz Bruna Hamú está em fase de divórcio. Em se tratando de assunto absolutamente íntimo e que envolve o filho de dois anos, a postura da artista será a de absoluto resguardo e proteção ao filho.

O assunto está sendo tratado com assessoria jurídica especializada, na busca do melhor entendimento e com a responsabilidade que o tema demanda, ou seja, sem a indevida exposição da criança.

Não deem créditos a declarações maliciosas a respeito do assunto. Pedimos a compreensão e respeito de todos com esse momento íntimo e delicado na vida pessoal da atriz."