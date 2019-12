Uma vez Flamengo, sempre Flamengo...

Márcio Bernardes



19/12/2019 | 18:34



(São Paulo – Márcio Bernardes) – Impressionante o Flamengo de 2019. Pode até perder a final do Mundial Interclube para o Liverpool. Mas vai passar para a história como um dos melhores times do futebol brasileiro.

O péssimo primeiro tempo contra o Al Hilal, a falha da defesa no gol do adversário e a recuperação espetacular na segunda etapa mostram o merecimento pela vitória de 3 x 1. Sensacional.



Seca pimenteira



Impressionante também como na terça-feira teve torcedor anti Flamengo. Pensei que fosse apenas no Rio de Janeiro com tricolores, botafoguenses e vascaínos. Aqui em São Paulo percebi mais gente contra do que a favor.

No dia do jogo contra o Al Hilal, pela manhã, encontrei casualmente alguns torcedores. Um são-paulino, outro corintiano e um palmeirense. Todos diziam que eram árabes desde criancinha.



Pergunta importante



Grupo de torcedores corintianos reunidos. Claro que o papo era uma resenha sobre 2019 e as projeções para 2020. Todos estavam intrigados como a diretoria contratou Luan gastando uma nota e fez milionária proposta por Michael, se o clube está com déficit e a previsão de receitas para o ano que vem não é boa.

Torcedor não quer nem saber desse papo. Para ele o time precisa ser reforçado. E que se plante dinheiro no quintal.



Ano que vem



A nova lei que mudará os clubes para S/A ficou de ser votada em 2020. Os cartolas e a CBF estão contra as propostas discutidas na Câmara dos Deputados. Investidores estão a favor. Como sempre dois itens não foram incluídos na nova disposição: responsabilidade civil e criminal dos dirigentes e responsabilidade fiscal.



Feliz Natal



A coluna vai fazer um pit stop neste final de ano. Quando desejamos Feliz Natal não podemos esquecer do verdadeiro homenageado. Que o nascimento de Jesus Cristo nos faça refletir sobre a vida, o respeito e a fraternidade.

Também feliz 2020 para todos os leitores.