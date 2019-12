Estreias da semana nos cinemas

19/12/2019 | 17:49



Confira os filmes que chegam esta semana aos cinemas da cidade de São Paulo:

A Batalha das Correntes (A Batalha das Correntes, EUA/2017, 108 min) - Drama. Dir. Alfonso Gomez-Rejon. Com Michael Shannon, Benedict Cumberbatch, Nicholas Hoult. O filme conta a história da disputa entre os inventores Thomas Edison e George Westinghouse, que defendiam métodos diferentes para levar energia aos lares. 12 anos.

Carta Registrada (Bi Elm El Wossul, Egito/2019, 1h35min) - Drama. Dir. Hisham Saqr. Desde que seu marido foi preso, Hala tem de enfrentar seus pensamentos suicidas sozinha. 12 anos.

Cats (Cats, EUA/2019, 120 min.) - Musical. Dir. Tom Hooper. Com Ian McKellen, Jennifer Hudson, James Corden. Adaptação do musical de Andrew Lloyd Weber, o filme se passa em torno de uma tribo de gatos chamada Jellicles, que todo ano se reúne para decidir quem irá ascender ao Heaviside Layer e ter uma vida melhor. Livre.

E Então Nós Dançamos (And Then We Danced, França, Geórgia, Suécia/2019, 113 min) - Drama. Dir. Levan Akin. Com Levan Gelbakhiani. Integrante de uma companhia de dança, Merab está descontente com as dificuldades financeiras e o pouco reconhecimento. 14 anos.

O Paraíso Deve ser Aqui (It Must Be Heaven Qatar, Alemanha, Canadá, Turquia, Palestina/2019, 97 min) - Drama. Dir. Elia Suleiman. Com Elia Suleiman, Gael García Bernal, Ali Suleiman. Elia Suleiman deixa a Palestina em busca de uma nova vida. 12 anos.

Playmobil - O Filme (Playmobil: The Movie, França/2019, 100 min.) - Animação. Dir. Lino DiSalvo. Com Daniel Radcliffe, Jim Gaffigan, Adam Lambert. Marla busca seu irmão, desaparecido num universo mágico. Livre.

A Rosa Azul de Novalis (A Rosa Azul de Novalis, Brasil/2019, 70 min) - Documentário. Dir. Gustavo Vinagre e Rodrigo Carneiro. Com Marcelo Diorio e Marcos Hermanson Pomar. Dono de uma memória extraordinária, Marcelo afirma que se recorda de vidas passadas e, em uma delas, foi o poeta alemão Novalis. 18 anos.

Star Wars: A Ascensão Skywalker (Star Wars: The Rise of Skywalker, EUA/2019, 142 min.) - Aventura. Dir. J.J. Abrams. Com Daisy Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac. O filme traz de volta o poderoso Imperador Palpatine, derrotado por Darth Vader no filme 'O Retorno do Jedi'. Para derrotá-lo, Rey terá de enfrentar seu passado para se tornar uma Jedi completa e ajudar a Resistência. 12 anos.