Francisco Brennand morre aos 92 anos

Miriam Gimenes



20/12/2019 | 07:25



O ceramista, escritor, pintor, ilustrador e desenhista pernambucano Francisco Brennand morreu ontem, aos 92 anos, em decorrência de infecção respiratória. Ele estava internado havia dez dias no Real Hospital Português, no Recife.

Conhecido por suas esculturas gigantescas, seu trabalho pode ser visto no famoso ponto turístico do Recife, o Parque das Esculturas, lugar onde funcionava antiga olaria de sua família. Em razão do local ser seu ateliê, era comum vê-lo recepcionar os visitantes e conversar com eles sobre as obras.

Entre 1958 a 1999, realizou diversos painéis e murais cerâmicos em várias cidades do Brasil e dos Estados Unidos. Entre as suas influências estão Picasso, Joan Miró e Antoni Gaudí.