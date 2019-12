Evento gratuito em Santo André dissemina história da linguagem musical, criada no século XIX

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



20/12/2019 | 07:22



Linguagem musical que nasceu no fim do século XIX, nas plantações de algodão do Sul dos Estados Unidos, e que foi criada por afro-americanos, o blues ganha homenagem amanhã, na região, com o evento O Blues em Três Episódios, agenda que toma conta do Museu de Santo André Dr. Octaviano Armando Gaiarsa (Rua Senador Flaquer, 470), em Santo André, das 10h às 19h. A entrada é gratuita.

Com a sugestão de divulgar esse gênero artístico, o evento contará com diversas atrações, como música, bate-papo, cinema, artesanato e gastronomia. Entre elas está a apresentação da banda Bluseiros de Sarja, formada por Ivan Márcio (voz e gaita), Vagner Vilela (guitarra), Daniel Calixto (contrabaixo) e Álvaro Stone (bateria). Eles apostam em repertório com releituras de diversos temas que resgatam a história do blues a partir dos anos 1930.

Além da música ao vivo, a programação conta com exibição de filmes a respeito do blues. Um deles, que pode ser visto a partir das 13h, é o clássico The Blues Brothers (Os Irmãos Cara-de-Pau), de 1980. A obra conta da dificuldade de se manter um grupo musical na estrada. Às 14h45 será apresentado o longa Cadillac Records (2008), que mostra a cena blueseira dos anos 1960 nos Estados Unidos.

“Como tem período grande para a gente explorar, resolvemos fazer esse evento com exibição de dois filmes e apresentação da banda contando a história do blues”, explica Álvaro Stone, organizador do evento.

Gerente do Museu andreense, Mayra Gusman de Souza diz que falar de blues é falar sobre a história de Santo André, “que é bem conhecida pelo rock e por várias manifestações culturais. Tivemos o bar Jazz & Blues, que funcionou na década de 1980 até a de 1990, foi referência nas sete cidades e trouxe vários nomes do blues. É oportunidade também de movimentar e mostrar o museu. Faz parte da cidade e as pessoas têm de se apropriar”, diz.