Conselheiras de Direitos da Mulher de Diadema tomam posse

19/12/2019 | 14:51



Em cerimônia que aconteceu nesta manhã (19) a Prefeitura de Diadema empossou as novas Conselheiras de Direitos da Mulher eleitas para o biênio 2020-2022. O Conselho conta com representantes da sociedade civil e do governo e tem a responsabilidade de sugerir e acompanhar a implementação de políticas públicas voltadas para as mulheres do município.



O Conselho é uma ferramenta de aproximação entre a gestão e a população feminina da cidade apresentando as suas demandas. “Na última conferência (VIII Conferência Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, realizada no dia 26/11), já saíram algumas indicações para o município, duas indicações para o Estado e uma para o Governo Federal”, comenta a coordenadora de Políticas Públicas para as Mulheres, Silvana Guarnieri.



O evento contou também com a presença do secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Laércio Soares, da delegada da Delegacia da Mulher, Dra. Renata Cruppi e outras autoridades.



As representantes eleitas terão a função de identificar as necessidades da população feminina, propor e deliberar sobre soluções possíveis e encaminhar as demandas para os órgãos públicos responsáveis.



A relação completa de conselheiros e suplentes pode ser consultada clicando aqui.

Ações do Município



No dia 26/11, a Prefeitura realizou a VIII Conferência Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, com o tema “Garantias e Avanços dos Direitos das Mulheres: democracia, respeito, diversidade e autonomia”. O evento fez um balanço das ações realizadas por cada setor do município para as mulheres.



Por meio da Secretaria de Saúde, a cidade recebeu prêmio, na categoria Vigilância em Saúde, da 16ª Mostra Brasil, Aqui tem SUS com o projeto Estratégias da Vigilância à Saúde na Construção da Rede de Apoio à Mulher Trabalhadora que Amamenta.



O Esporte e Lazer foi destaque com o projeto Mulheres em Movimento que promove a prática de atividade física como ferramenta de lazer e saúde, além de estimular, a partir da convivência em grupo, a troca de vivências oferecendo novas compreensões sociais e culturais.



Todas as ações da gestão direcionadas para as mulheres podem ser conferidas em vídeo publicado em nosso canal no YouTube clicando aqui.